NamX to elektryczny SUV z fabrycznymi "kanistrami", zwiększającymi zasięg

NamX rozwiąże problem elektrycznych samochodów?

Jedną z najważniejszych zalet samochodu, przez dekady podkreślanej choćby w reklamach, jest wolność, jaką daje własny środek transportu. Można pokonywać nim właściwie dowolne odległości - w razie braku paliwa, wystarczy kilkuminutowy postój i można jechać dalej. A nawet jeśli paliwa zabraknie, można przecież mieć je ze sobą w kanistrze. Porównajcie to z elektrykami, które "tankuje się" nieporównywalnie dłużej, ładowarek jest nadal jak na lekarstwo, a gdyby prądu zabrakło, nikt nam go nie dowiezie w wiaderku.

W teorii rozwiązaniem są pojazdy z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem, które prąd wytwarzają sobie same, korzystając z wodoru. Tankuje się je równie szybko i łatwo, jak pojazdy spalinowe i zapewniają one zbliżony zasięg. Firma NamX postanowiła pójść jeszcze o krok dalej i zaproponować wizję wodorowego samochodu z fabrycznymi "kanistrami".

SUV NamX - dwie wersje silnikowe

Jest to co prawda dopiero prototyp, a jego producent to startup, ale za projekt nadwozia odpowiedzialna jest Pininfarina, co już samo w sobie zmienia odbiór tego projektu. Według obecnych założeń, ten wodorowy SUV w stylu coupe miałby być dostępny w dwóch wersjach silnikowych. Bazowa otrzyma 300-konny silnik napędzający tylną oś, co pozwoli na sprint do 100 km/h w 6,5 s oraz osiągnięcie maksymalnej prędkości 200 km/h.

Dla bardziej wymagających kierowców, przewidziano odmianę GTH z dwoma silnikami i napędem na cztery koła, oferującą 550 KM. W jej przypadku przyspieszenie do 100 km/h trwa 4,5 s, a prędkość maksymalna to 250 km/h.

NamX stworzył przenośne kapsuły na wodór

Najciekawszym elementem prototypu NamXa, jest oczywiście technologia związana z przechowywaniem wodoru. Samochód ma zamontowany na stałe bak, ale oprócz tego sześć wymiennych kapsuł. Łączny zasięg wynosi 800 km, lecz w przypadku dalszych podróży, lub poruszania się po okolicy, w której nie ma stacji tankowania wodoru, kierowca może samodzielnie wymienić puste kapsuły na pełne. Niekoniecznie wożąc odpowiedni zapas w bagażniku - firma planuje stworzenie sieci dystrybucji owych kapsuł, które w teorii mogłyby być wymieniane w dowolnym sklepie czy punkcie usługowym.

Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce? Czas pokaże. Firma NamX planuje wprowadzić na rynek produkcyjną wersję swojego modelu w 2025 roku.