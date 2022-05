Nowy rodzaj baterii wykorzystuje sylikon

Mercedes planuje wykorzystać w elektrycznej wersji klasy G, baterię stworzoną przez startup Sila Nanotechnologies, w której anody wykorzystują sylikon. Obecnie stosowane baterie korzystają z grafitu, który w 70 procentach pochodzi z Chin. Nowa technologia pozwoli więc na uniezależnienie się od dostaw z tego kraju.

Jeszcze istotniejsze są jednak możliwości, jakie dają takie baterie. Potrafią one zmagazynować więcej o 20 od 40 procent energii, co nie rozwiąże wszystkich niedogodności związanych z użytkowaniem samochodu elektrycznego, ale stanowić będzie istotny krok naprzód.

Mercedes EQG i nowy rodzaj baterii

EQG to elektryczna wersja kultowej klasy G, która poddana zostanie serii modyfikacji wizualnych, aby odróżnić ją od spalinowych odmian. Mercedes zaprezentował póki co jedynie prototyp tego auta i nie zdradził żadnych szczegółów technicznych (premiera planowana jest dopiero na 2025 rok).

Możemy jednak domyślać się, że zgodnie z tradycją modelu, otrzyma on dwa bardzo mocne silniki i dużą baterię, aby zapewnić przyzwoity zasięg. Problem zaś z bateriami jest taki, że zajmują one dużo miejsca i są ciężkie. Spalinowa klasa G waży około 2,5 tony (zależnie od silnika), zaś pakiet baterii, odpowiedni do tego auta, powinien ważyć około 700-800 kg. Pojawia się więc pytanie zarówno o miejsce na tak ogromny pakiet akumulatorów oraz o ładowność takiego auta.

Mercedes EQG - koncepcyjna "Gelenda" na prąd 1 / 10 Mercedes EQG

Rozwiązaniem może być właśnie nowy rodzaj baterii, wykorzystujący sylikonową anodę. Dzięki wyższej gęstości energii, będzie można zapewnić dobry zasięg, przy mniejszych rozmiarach i wadze akumulatorów, co w będzie szczególnie korzystne w takim aucie jak EQG.

