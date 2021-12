Lexus RZ - nowy SUV w gamie

Producent jest bardzo oszczędny w zdradzaniu szczegółów wyglądu modelu RZ, a jeszcze oszczędniejszy w mówieniu o nim. Z informacji prasowej możemy dowiedzieć się jedynie, że "jest to pierwszy bateryjny samochód elektryczny Lexusa zaprojektowany na nowej platformie opracowanej specjalnie z myślą o zelektryfikowanych autach".

Czego więc możemy się spodziewać? Właściwym tropem wydaje się być platforma e-TNGA oraz bazująca na niej Toyota bZ4X. Można więc zaryzykować podejrzenie, iż auto otrzyma silnik elektryczny o mocy 204 KM lub dwa o łącznej 217 KM (w wersji z AWD). Bateria o pojemności 71,4 kWh zapewniałaby zasięg 450 km. Takie przynajmniej parametry ma Toyota - nie można wykluczyć, że Lexus otrzyma nieco wzmocniony napęd, choć pewnie identyczną baterię.





Zdjęcie Lexus RZ /

Lexus RZ powinien mieć również wymiary zbliżone do Toyoty bZ4X, co oznacza długość zbliżającą się do 4,7 m. Pierwsze grafiki zapowiadające model, sugerują, że rozwinie on linię stylistyczną producenta, zamiast mocno z nią zrywać (co zrobiła Toyota). Pytanie czy wnętrze również będzie bardziej klasyczne, czy też równie kosmiczne co w bZ4X. Lexus nie podał jeszcze, kiedy możemy spodziewać się premiery RZ.

Zdjęcie Lexus RZ /