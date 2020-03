Jak działa samochód elektryczny?

Na koniec 2019 roku po polskich drogach jeździło o 95% więcej samochodów elektrycznych niż rok wcześniej. Wiele osób jednak wciąż zastanawia się, jak właściwie wygląda ich użytkowanie. Największe wątpliwości budzą sposób ładowania, bezpieczeństwo i moc pojazdów. Oto garść przydatnych informacji, które pomogą zrozumieć, jak działają auta napędzane energią elektryczną.

Zdjęcie Seat Mii electric /

Samochody elektryczne mogą być ładowane nawet z domowego gniazdka. Istnieją dwa typy prądu - przemienny i stały. Do ładowania pojazdu elektrycznego mogą posłużyć obydwa rodzaje - w domowej sieci elektrycznej wykorzystywany jest prąd przemienny, natomiast prąd stały umożliwia ładowanie na stanowiskach do szybkiego ładowania. Warto zatem, by samochód był wyposażony w różne złącza.

- Auto elektryczne posiada najczęściej łączony system ładowania, dostosowany do dwóch typów prądu. Czas ładowania w domu zależy w dużej mierze od mocy przyłączeniowej i ewentualnego skorzystania z urządzenia typu Wallbox. Ładowanie prądem stałym jest z kolei wielokrotnie krótsze - tłumaczy Francesc Sabaté, szef działu rozwoju systemów elektrycznych w Seacie.

W samochodach elektrycznych znaczącą rolę odgrywa akumulator magazynujący energię. Współcześnie nie są już pojedynczą jednostką - składa się z modułów podzielonych na ogniwa. Dzięki takiej budowie w razie awarii jednego z modułów można wymienić go bez ingerowania w pozostałe fragmenty akumulatora. Praktyczność obsługi ogniw przekłada się na wyższy komfort podróży.

Sam proces poboru prądu do akumulatora różni się od wybranego rozwiązania. W przypadku domowej ładowarki urządzenie przekształca przemienny prąd pobierany z sieci w prąd stały i dostarcza go do akumulatora. W sytuacji ładowania pojazdu prądem stałym pochodzącym ze stacji szybkiego ładowania, etap ten jest pomijany, a prąd trafia bezpośrednio do akumulatora, co przekłada się na krótsze trwanie całego procesu.

Silnik elektryczny przekształca energię elektryczną w siłę napędową. Po jego uruchomieniu niemal przez cały czas utrzymywany jest ten sam poziom mocy. Samochody elektryczne mogą osiągnąć pełną moc tuż po uruchomienia, co jest niemal niemożliwe do osiągnięcia w pojazdach wyposażonych w silnik spalinowy. Przykładowo Seat Mii electric zapewnia 83 KM i moment obrotowy na poziomie 212 Nm. Przekłada się to na przyspieszenie od 0 do 50 km/h w 3,9 sekundy.

- W przeciwieństwie do samochodów spalinowych samochody elektryczne podczas jazdy miejskiej zużywają mniej energii, ponieważ odzyskują ją podczas hamowania. Dzięki temu zasięg Mii electric wynosi nawet 260 km w cyklu mieszanym i do 360 km, gdy użytkownik przemieszcza się tylko po mieście - dodaje Santi Castella, kierownik działu elektromobilności w Seacie.