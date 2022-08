Honda Prologue. Zapowiedź nowych elektrycznych modeli

Nowy model jest jednocześnie zapowiedzią planów Hondy - japoński producent chce rozszerzać paletę samochodów elektrycznych i sprzedawać ich jak najwięcej w USA.

Honda Prologue - pierwszy z całej gamy

Jak najwięcej, czyli ile? Do 2026 roku Honda chce sprzedać w USA łącznie 300 tys. elektrycznych samochodów, a w roku 2030 ma to być już pół miliona.

Honda Prologue - w sprzedaży od 2024 roku

Samochód ma wejść do sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 roku. Na ten moment producent nie zdradza żadnych szczegółów technicznych, nie wiemy zatem nic o silniku, baterii czy zasięgu. Nie wiemy także, czy auto trafi na rynki inne niż amerykański.

Wiemy natomiast, że Prologue, średniej wielkości SUV (wg klasyfikacji amerykańskiej) , powstanie na platformie podłogowej dostarczonej przez GM oznaczonej BEV3 EV. W kwestii zarządzania energią będzie tu zastosowany system Ultium - ten sam co np. w Hummerze EV czy Chevrolet Silverado EV.

Jeśli te informacje się sprawdzą, będziemy mieli do czynienia z autem, które (tak jak Silverado EV), będzie można ładować z mocą do 350 kW, dzięki czemu 10 minut ładowania wystarczy, by zasięg wzrósł o 160 km (100 mil).

Wszelkie szczegóły poznamy bliżej terminu premiery Hondy Prologue.

