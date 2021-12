Prototypy Nowe prototypy Mitsubishi

Jak donosi rivianownersforum.com, dokładnie 20 grudnia General Motors złożyło w Kanadzie odpowiednie dokumenty, które wnoszą o zastrzeżenie znakiem towarowym nazwy "Buick Electra". Może to sugerować, że producent szykuje się na wprowadzenie na rynek nowego samochodu elektrycznego.

Prototyp o nazwie Electra został pokazany już we wrześniu 2020 roku w Szanghaju. Najwidoczniej marka postanowiła dalej rozwijać projekt, dostosowując się do wymogów prawnych, jak i do ekologicznych strategii coraz to większej liczby państw.



Samochód będzie prawdopodobnie bazować na platformie GM Ultium, która została specjalnie zaprojektowana na potrzeby elektrycznych konstrukcji koncernu. W koncepcie za napęd miały odpowiadać dwa silniki elektryczne o systemowej mocy 589 KM. Maksymalny zasięg jaki miała gwarantować Electra wynosił 660 km.



Reklama

Buick Electra 1 / 6 Buick Electra Źródło: udostępnij

Buick jednak nie deklaruje żadnych konkretnych planów. Elektryczny SUV, o ile trafi do produkcji, będzie musiał liczyć się z dość silną konkurencją w postaci elektrycznych Mercedesów z serii EQ czy modelami Audi e-tron.



***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jedna droga. Jedno bezpieczeństwo – odcinek 2 Interia.tv