Citroen My Ami Tonic – elektryczny mikrus w nowym wydaniu

Premiery Citroen My Ami Cargo. Najmniejszy dostawczak świata?

Citroen Ami w wersji osobowej zadebiutował już w 2020 roku. Niewielkie autko mierzące zaledwie 2,41 m długości, 1,39 m szerokości i 1,52 wysokości, okazało się ogromnym sukcesem i znalazło dotychczas ponad 25 000 nabywców. Nowa wersja Citroena My Ami Tonic stanowi uzupełnienie gamy modelowej, stawiając na szeroką personalizację i wysoką praktyczność.

Ami Tonic wyróżnia się m.in. wyglądem zewnętrznym. Citroen wprowadził nowe obramowania reflektorów, które mają budzić skojarzenie z okularami przeciwsłonecznymi. Pojawiły się także nowe kołpaki oraz czarne okładziny na nadkolach. Podobnie jak w limitowanym modelu Ami Buggy, także wariant Tonic posiada specjalne osłony podwozia i relingi dachowe.

Reklama

Zdjęcie Citroen My Ami Tonic / materiały prasowe

Relaks, spokój i żywiołowość

Producent zapewnia, że kolory nowego modelu nie zostały dobrane przypadkowo. Autko zostało udekorowane licznymi wstawkami w odcieniach khaki oraz elementami polakierowanymi na żółto. Połączenie tych barw ma odpowiadać charakterowi elektrycznego pojazdu, który łączy uczucia relaksu i spokoju z żywiołowością.

Wnętrze zostało wyposażone w liczne funkcjonalne akcesoria, takie jak uchwyt na smartfona, trzy schowki, kieszenie siatkowe w drzwiach oraz zaczepy na torby. Kierowca oraz pasażer mogą także w łatwy sposób podłączyć smartfona i ulokować go w specjalnym zaczepie.

Zdjęcie Citroen My Ami Tonic / materiały prasowe

Technicznie, bez zmian

Od strony technicznej nic się nie zmienia. Źródłem napędu samochodu wciąż pozostaje silnik elektryczny o mocy zaledwie 6 kW (8,16 KM). Energia elektryczna magazynowana jest w baterii akumulatorów o pojemności 5,5 kWh. To wystarcza, by niewielki Citroen legitymował się zasięgiem około 70 km. Gotowe do drogi autko waży zaledwie 485 kg, a to oznacza, że we Francji, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień - mogą go prowadzić nawet 14-latkowie.

My Ami Tonic będzie sprzedawany we Francji, Włoszech, Portugalii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Maroku i Turcji. We Francji wersja ta jest obecnie dostępna w cenie od 8990 euro brutto, lub w formule wynajmu długoterminowego w cenie od 34,99 euro brutto /miesiąc. Wraz z pojawieniem się My Ami Tonic z oferty zostaną wycofane wersje My Ami Khaki i My Ami Vibe.

***