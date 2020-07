Chiny włączają hybrydy do programu elektromobilności

Chiński rząd ogłosił, że uwzględni samochody hybrydowe w programie wspierania elektromobilności jako kolejną kategorię niskoemisyjnych aut. Nowe przepisy, które wejdą w życie w styczniu 2021 roku, mają na celu zwiększenie produkcji samochodów niskoemisyjnych. Analitycy oceniają, że decyzja ta wzmocni Toyotę i Hondę na chińskim rynku.

Pekin postanowił w swojej strategii budowy czystej motoryzacji zwrócić się w stronę hybryd, by przyspieszyć walkę ze smogiem i emisją CO2. Do tej pory chińskie władze skupiały się wyłącznie na autach elektrycznych (EV) - na baterie (BEV), na wodór (FCV) i hybrydach ładowanych z sieci (PHEV). Problem w tym, że auta tego typu są jeszcze wciąż mało popularne wśród klientów, a ponieważ Chiny wyznaczyły minimalny procentowy udział EV w całkowitej sprzedaży każdego z producentów, mocno ogranicza to sprzedaż samochodów na tym rynku.

Chiny podejmują intensywne wysiłki, by zwalczyć ogromne skażenie powietrza w zurbanizowanej części kraju, wprowadzając najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin na świecie oraz narzucając koncernom motoryzacyjnym minimalny udział aut niskoemisyjnych w całkowitej sprzedaży i produkcji. W 2019 roku zelektryfikowane samochody typu BEV, FCEV i PHEV musiały stanowić 10% wszystkich egzemplarzy sprzedanych przez danego producenta. Chiński rynek odpowiada za 30% światowej sprzedaży nowych samochodów, dlatego przepisy wprowadzone w życie w ubiegłym roku ograniczały możliwości wzrostowe branży motoryzacyjnej.

W drugiej połowie czerwca 2020 roku zostały ogłoszone nowe regulacje, które do kategorii niskoemisyjnych samochodów osobowych włączyły hybrydy nieładowane z zewnętrznego źródła (HEV). Zdaniem analityków, ta zmiana otworzy nowe możliwości przed producentami samochodów, w szczególności Toyotą i Hondą, które dominują na rynku hybryd. Toyota oferuje na chińskim rynku 8 modeli hybrydowych. W jej gamie znajdują się również dwa modele z napędem plug-in hybrid - kompakty Corolla i Levin, a także dwa bliźniacze auta elektryczne - crossovery Toyota C-HR i Izoa. W ofercie Hondy dla chińskich klientów znajduje się 6 modeli hybrydowych.