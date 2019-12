BMW iX3 zadebiutuje w przyszłym roku

X3 to pierwszy model BMW, który dostępny będzie z każdym rodzajem napędu. Obok obecnych już odmian benzynowych, wysokoprężnych oraz hybrydowej, pojawi się również w pełni elektryczna.

Zdjęcie BMW iX3 /

Chociaż iX3 jest drugim w pełni elektrycznym seryjnym modelem BMW, to do jego napędu posłuży już piąta generacja układu eDrive. Składać się on będzie z elektrycznego silnika przy tylnej osi, o mocy 270 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm. Producent milczy póki co na temat wersji z dodatkowym motorem, mającej napęd 4x4.



Reklama

Energia elektryczna do napędzania auta magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 74 kWh. Umieszczono go naturalnie w płycie podłogowej, dzięki czemu nie ogranicza on przestrzeni dla podróżnych oraz ich bagażu, a z drugiej strony obniża środek ciężkości, poprawiając prowadzenie. Według wstępnych danych ma on pozwalać na przejechanie do 440 km na jednym ładowaniu.

Najciekawsze w tym układzie napędowym są jednak nie jego możliwości, ale to jak bardzo BMW starało się ograniczać jego niekorzystny wpływ na środowisko. Producent podkreśla, że w nowych akumulatorach zmniejszono o dwie trzecie wykorzystanie kobaltu, w porównaniu do wcześniej stosowanych przez markę rozwiązań. Wyróżnikiem silnika natomiast jest konstrukcja pozwalająca na całkowitą rezygnację z wykorzystywania pierwiastków ziem rzadkich.

BMW iX3 Concept 1 / 9 . Źródło: udostępnij

Ponadto BMW zakłada, że każdy zelektryfikowany model musi przez cały cykl obejmujący pozyskanie surowców, łańcuch dostaw, produkcję, okres eksploatacji i recykling wyraźnie przewyższać porównywalny pojazd z konwencjonalnym napędem. W przypadku BMW iX3 przewaga nad obecnym X3 sDrive 20d wynosi ponad 30 procent przy korzystaniu ze średniej europejskiej energii elektrycznej, oraz około 60 procent przy korzystaniu z ekologicznej energii elektrycznej. Ponadto zużyte akumulatory będzie można nadal wykorzystywać jako stacjonarne zasobniki energii.