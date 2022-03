Prototypy Polestar O2 - niesamowity koncept z dronem na wyposażeniu

Elektryczne modele z serii Audi Q4 e-tron, począwszy od roku 2022 otrzymały liczne usprawnienia, wpływające bezpośrednio na czas ładowania ich baterii. Od teraz wersje wyposażone w duże akumulatory o pojemności 76,6 kWh, mogą uzupełniać energię z mocą do 135 kW. Czas ładowania od 5 do 80 procent skrócił się w przypadku Q4 40 e-tron i Q4 Sportback 40 e-tron do 29 minut, a w przypadku Q4 45 e-tron quattro, jak również modeli Q4 50 e-tron quattro i Q4 Sportback 50 e-tron quattro, do 36 minut.

Jak zapewnia Audi - skrócenie czasu ładowania wynika z optymalizacji oprogramowania dla systemów zarządzania termicznego i sterowania akumulatorem. Rozwiązanie jest dostępne tylko w pojazdach będących w sprzedaży od 2022 roku - nie należy go traktować jako aktualizacji oprogramowania do już zakupionych samochodów.

To jednak nie wszystko. Nowe modele rocznikowe Audi otrzymały także wsparcie wirtualnej asystentki Amazon Alexa, która umożliwia kierowcom głosowe zarządzanie kalendarzem lub listą zakupów. Rozwiązanie pozwala także sterować kompatybilnymi urządzeniami inteligentnego domu bezpośrednio z samochodu.

Zdjęcie Audi Q4 Sportback e-tron / INTERIA.PL

Nowości obejmują również bezpłatną aplikację myAudi. Zaplanowane wcześniej trasy można teraz wygodnie przesyłać do pojazdu bezpośrednio z telefonu. System planowania trasy (e-tron route planner), w oparciu o aktualną sytuację na drodze automatycznie planuje postoje na ładowanie, uwzględniając indywidualny profil zużycia energii. W aplikacji można również ustawić docelowy poziom naładowania, a kierowca jest informowany o osiągnięciu pożądanego poziomu za pomocą powiadomienia push na swoim smartfonie.

Ponadto nowe Q4 e-tron można teraz zamawiać z opcjonalnym 11,6-calowym wyświetlaczem multimediów, największym kiedykolwiek używanym w samochodzie Audi.

