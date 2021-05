Autonomiczny Volkswagen ID. Buzz niedługo wyjedzie na drogi?

Volkswagen Samochody Dostawcze opracowuje pojazdy, w których wykorzystywany będzie system samojezdny Argo (SDS). Pojazdy te bazują na elektrycznym modelu ID. BUZZ, który będzie miał swoją światową premierę w przyszłym roku, a autonomiczny transport ludzi i towarów tym modelem możliwy będzie już w roku 2025.

Prace rozwojowe nad pierwszym autonomicznym prototypem bazującym na modelu ID.BUZZ już teraz nabierają intensywności. Jeszcze tego lata, w bazie doświadczalnej w pobliżu Portu Lotniczego Monachium, odbędą się pierwsze jazdy testowe tego samochodu. To milowy kamień marki Volkswagen Samochody Dostawcze, która w ramach Grupy Volkswagen odpowiedzialna jest za prace nad wdrożeniem technologii jazdy autonomicznej poziomu czwartego, czyli z wysokim stopniem automatyzacji. Co to oznacza?

Jest pięć stopni automatyzacji jazdy, a stopień czwarty to poziom wysoki - kierowca nie musi wtedy kierować pojazdem, który porusza się i wykonuje manewry samodzielnie. Samochód ma urządzenia do ręcznego kierowania (np. kierownicę, joystick lub wolant), ale wykorzystywane są one tylko na życzenie kierowcy "chcącego samemu poprowadzić". Poza tym i poza wyjątkowymi sytuacjami, jak bardzo złe warunki pogodowe (np. intensywna śnieżyca), samochód sam doskonale radzi sobie na drodze. Nawet jeżeli kierowca zignoruje sygnały, że w złych warunkach ma przejąć prowadzenie, samochód samodzielnie, bezpiecznie się zatrzyma na poboczu. Kolejny stopień - piąty - przewiduje już tylko pojazdy w pełni autonomiczne, w których nie ma nawet przyrządów do kierowania.



"Naszym celem związanym z jeżdżącym samodzielnie modelem ID. BUZZ AD jest umożliwienie autonomicznego transportu już w roku 2025" - powiedział podczas konferencji prasowej Christian Senger, dyrektor departamentu jazdy autonomicznej. "Klienci i użytkownicy w wybranych lokalizacjach będą mieli wtedy możliwość wyboru samodzielnie poruszającego się pojazdu, który dowiezie ich do wybranego miejsca. Nasza usługa jazdy autonomicznej ułatwi też znacznie dostarczanie towarów i przesyłek."



By rozwijać technikę jazdy autonomicznej w elektrycznym modelu ID.BUZZ AD, Volkswagen Samochody Dostawcze utworzył nowy dział i nawiązał partnerstwo z firmą Argo AI, amerykańską spółką technologiczną rozwijającą platformy i systemy jazdy autonomicznej. Już w pierwszych miesiącach tego roku, system jazdy autonomicznej Argo został zaimplementowany do prototypu Volkswagena i rozpoczęły się jego testy.



Zarówno Volkswagen Samochody Dostawcze, jak i Argo AI, w pracach rozwojowych skupiają się na precyzyjnym wykorzystaniu kombinacji sygnałów pochodzących z lidarów, radarów i kamer, co w przypadku jazdy autonomicznej jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Argo AI zaprezentowało niedawno nowy lidar umożliwiający "widzenie" obiektów położonych nawet 400 metrów dalej. Opatentowany przez Argo AI lidar jest w stanie wykryć najmniejszą cząstkę światła - pojedynczy proton - co jest kluczem do rozpoznawania obiektów o niskim współczynniku odbicia światła. "To rozwiązanie techniczne zostanie zaimplementowane w systemie jazdy autonomicznej jeżdżącego samodzielnie prototypu marki Volkswagen Samochody Dostawcze" - ogłosił Bryan Salesky, założyciel i prezes zarządu Argo AI.



Zarysowano również konkretne plany komercyjnego wykorzystania tej technologii przyszłości przez dostawców usług transportowych. Spółka-córka Grupy Volkswagen MOIA, już w roku 2025 będzie pierwszym podmiotem wykorzystującym w swej pracy jeżdżące samodzielnie ID. BUZZ AD. "MOIA ma bogate doświadczenie w zakresie usług mobilności i zarządzania flotą. W bardzo krótkim czasie zbudowaliśmy największą w Europie sieć usług przewozowych, tzw. ride-poolingu, dając w ten sposób możliwość przemieszczania się milionom pasażerów. To doświadczenie wnosimy teraz do współpracy z Volkswagen Samochody Dostawcze i z Argo AI. Pierwszym miastem, w którym dostępna będzie usługa ride-poolingu w autonomicznym ID. BUZZ AD, będzie Hamburg" - mówi Robert Heinrich, dyrektor zarządzający MOIA.



