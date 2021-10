LPG zamiast diesla lub elektryka? A tak śmiali się z Polaków...

Galopujące ceny paliw sprawiają, że wielu kierowców z coraz większym zainteresowaniem spogląda w stronę aut z instalacją gazową. Rosnąca moda na LPG to również wynik odwracania się nabywców od aut z silnikami wysokoprężnymi. Na ich tle auta na gaz mają szereg niepodważalnych zalet: są tańsze w eksploatacji, mniej usterkowe i - o czym warto pamiętać - zdecydowanie przyjaźniejsze dla środowiska!



LPG - taniej i ekologiczniej niż dieslem

W Polsce znaczenia skrótu LPG nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Z dziennikarskiego obowiązku przypominamy, że Liquefied Petroleum Gas jest mieszanką lekkich węglowodorów, głównie butanu (gaz do użytku domowego) i propanu. Jest to gaz całkowicie nietokstyczny. W trakcie spalania nie wytwarza prawie wcale cząstek pyłów i w ograniczonym stopniu emituje NOx, które są czynnikiem wywołującym choroby układu oddechowego.



Mówiąc wprost - oferuje możliwość jazdy tańszej niż nowoczesnym dieslem, przy zdecydowanie mniejszym wpływie na środowisko. Warto też dodać, że spalanie gazu LPG powoduje o 10 proc. mniejszą emisję CO2 niż w trakcie zasilania silnika benzyną.



W Europie ten rodzaj paliwa jest dystrybuowany w 32 000 stacji, co oznacza, że gaz zatankujemy na co czwartej stacji.

Samochody na gaz. Gdzie jest ich najwięcej?

Technologia zasilania silników spalinowych gazem LPG istnieje w branży motoryzacyjnej od 1979 roku i zawojowała cały świat. W skali świata za największych zwolenników tego paliwa uznać można: Koreę, Rosję, Tajlandię, Meksyk i Turcję. W Europie są to kraje takie jak Polska, Ukraina czy Włochy. Na całym świecie jeździ dziś 28 milionów samochodów napędzanych LPG.



Wolniejsze przechodzenie na zasilanie LPG w innych krajach wynika głównie z nie znajomości zalet tego źródła energii oraz z mniejszej gęstości sieci stacji oferujących to paliwo. Jednakże od dwóch lat technologia LPG nabiera wiatru w żagle jak nigdy dotąd. Sprzedaż, napędzana podwyżkami cen benzyny i oleju napędowego na stacjach, gwałtownie rośnie.



Francuski rekord sprzedaży gazu LPG

Duża w tym zasługa Dacii, która stawia na LPG od 2010 roku. W samej tylko Polsce ponad połowa nabywców nowej Dacii Sandero oraz Dustera wybiera samochody z fabryczną instalacją LPG. Oferowany na całym świecie nowy Logan standardowo wyposażony jest w fabryczną instalację gazową. W 2020 roku 1 na 5 sprzedanych samochodów marki Dacia (w skali świata) posiadał instalację LPG. W pierwszym półroczu 2021 roku udział ten stanowi już 28 ogółu sprzedaży!

Efektem takiego podejścia jest skokowy wzrost zainteresowania LPG na rynkach Starego Kontynentu. Świetnym przykładem może być Francja gdzie w pierwszym półroczu 2021 roku - w porównaniu do tego samego okresu roku 2020 - rynek LPG wzrósł czterokrotnie. Co więcej, w porównaniu do roku 2019 mówić już można o - uwaga - piętnastokrotnym wzroście!