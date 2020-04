Ceny paliw nadal wyjątkowo niskie

Kolejny tydzień trwania pandemii koronawirusa znów wyraźnie obniża ceny paliw na stacjach. Z przeprowadzonego przez e-petrol.pl notowania wynika, że w ostatnich dniach ponownie spadły one o kilka groszy, a widok ceny poniżej 4 zł za litr Pb95 czy diesla nie jest dziś czymś niezwykłym.

Średnie, ogólnopolskie ceny benzyn wynoszą aktualnie 4,41 i 4,02 zł/l, co oznacza, że w porównaniu do minionego tygodnia potaniały one o 7 groszy. Pięcio- i czterogroszowa obniżka dotyczy również oleju napędowego i autogazu, których litr jest sprzedawany przeciętnie po 4,17 i 1,83 zł.



Na paliwowej mapie Polski wyróżnia się dziś Śląsk, na którym e-petrol.pl zarejestrował najniższe ceny benzyn: 3,90 i 4,19 zł/l oraz diesla: 4,03 zł/l (identyczna cena Pb95 obowiązuje również w województwie świętokrzyskim, a napędu w województwie łódzkim). Na Opolszczyźnie natomiast najmniej płaci się za tankowanie LPG: 1,67 zł/l.



W opozycji do wymienionych regionów znajduje się województwo zachodniopomorskie, w którym najdroższe są benzyny i autogaz. Ich średnie ceny wynoszą tam: 4,20; 4,65 oraz 1,94 zł/l. Olej napędowy z ceną 4,33 zł/l najwięcej kosztuje na Mazowszu, które pod tym względem tylko o grosz wyprzedza wspomniane województwo zachodniopomorskie.



