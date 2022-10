Ceny paliw na stacjach 14 października. Ile dziś kosztuje benzyna, ropa i gaz?

Spis treści: 01 Ceny paliw na stacjach 14 października

02 Prognozowane ceny paliw na najbliższe dni

03 Najtańsze paliwo w Polsce i najdroższe paliwo w Polsce

Ceny paliw na stacjach 14 października

Wrzesień przyniósł niewielkie obniżki cen paliw, ale od końca tego miesiąca obserwujemy zdecydowane wzrosty.

Najnowsze dane dotyczące cen paliw na stacjach benzynowych pochodzą z 12.10.2022. Zgodnie z obliczeniami analityków e-petrol, średnie ceny paliw na stacjach wyglądają jak poniżej:

cena benzyny PB98 - 7,62 zł/litr,

- 7,62 zł/litr, cena benzyny Pb95 - 6,85 zł/litr,

- 6,85 zł/litr, cena diesla ON - 8,01 zł/litr,

- 8,01 zł/litr, cena gazu LPG - 3,09 zł/litr.

Prognozowane ceny paliw na najbliższe dni

Według analityków rynku, w kolejnych dniach nie ma co się spodziewać obniżek cen, dalsze podwyżki są niemal pewne. Wynikają one z wciąż słabej kondycji złotówki a także z ograniczenia wydobycia ropy naftowej, na które zdecydowali się producenci OPEC+. W tym tygodniu cena oleju napędowego może osiągnąć poziom nawet 8,14 zł, bezołowiowa „95” podrożeje do 6,89 zł, a „98” – do 7,51 zł/litr. Wzrosną też ceny gazu LPG – według analityków mogą osiągnąć poziom 3,20 zł.

Najtańsze paliwo w Polsce i najdroższe paliwo w Polsce

E-petrol najniższe średnie ceny poszczególnych gatunków paliw e-petrol.pl odnotował w tym tygodniu w województwie świętokrzyskim. na Dolnym Śląsku i w województwie łódzkim. W woj. świętokrzyskim najmniej płaci się za litr benzyny Pb95 - 6,80 zł, na Dolnym Śląsku, z ceną równą 8,00 zł/l, najtańszy jest olej napędowy, a w łódzkim najmniej kosztuje gaz – cena litra LPG to 2,92 zł.

Tankowanie benzyny i oleju jest najdroższe na Podkarpaciu - tam ich przeciętne ceny wynoszą 6,91 i 8,07 zł/l. LPG nadal najwięcej kosztuje na Dolnym Śląsku - 3,25 zł/l.