Ceny paliw. Benzyna znów jest droższa od oleju napędowego. A to nie koniec

Oprac.: Mirosław Domagała Rynek paliw

Dołącz do nas:

W ciągu tygodnia benzyna 95 podrożała o kolejne 10 groszy, do 7,33 zł za litr. Paliwo to jest już droższe od oleju napędowego, a to nie koniec podwyżek.

Zdjęcie Ceny paliw zmieniają się dynamicznie. W ciągu tygodnia mocno podrożała benzyna, ale potaniał olej napędowy / Stanisław Bielski / Reporter