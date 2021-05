Ceny LPG w dół. A innych paliw?

Na stacjach benzynowych dalsza przecena autogazu, natomiast ceny pozostałych paliw pozostają stabilne - podali w piątek analitycy rynku paliw.

Zdjęcie / Wojciech Matusik / East News

Reklama

Jak wskazał BM Reflex, dalsza przecena autogazu, to kontynuacja spadków rozpoczętych na początku kwietnia, która powoduje, że za litr błękitnego paliwa płacimy średnio 2,40 zł, czyli 21 groszy mniej niż na początku kwietnia.

Reklama

Według prognozy e-petrol w drugim tygodniu maja za litr 95-oktanowej benzyny na stacja zapłacimy średnio 5,21-5,31 zł, za diesla 5,15-5,26 zł/l, za autogaz 2,37-2,43 zł/l.

Portal przypomniał, że w mijającym tygodniu surowiec na giełdzie w Londynie otarł się niemal o poziom cenowy wynoszący 70 dol., ale utrzymanie takich wyników nie udało się. Nadal bowiem presję spadkową na rynki wywiera trudna sytuacja pandemiczna w Indiach, budząca obawy o możliwość przedłużania się globalnych zmagań z zachorowaniami i powolne powracanie do rynkowej normalności.

Wcześniejszą przyczyną zwyżek był optymizm związany z programem szczepień w USA i Europie, a także wyniki cotygodniowego raportu amerykańskiego Departamentu Energii (DoE) według którego w USA rezerwy naftowe spadły aż 8 mln baryłek ropy (prognozy mówiły o niecałych 3 mln). W Stanach Zjednoczonych obserwowany jest zwiększony popyt ze strony rafinerii oraz rosnący eksport, a dodatkowo powoli ożywia się zapotrzebowanie indywidualnych odbiorców motoryzacyjnych - co w czasie pandemii było mocno osłabione - wskazał.

Jak dodał BM Reflex, wszystko wskazuje również na to, że do końca maja Iran i USA osiągną porozumienie w kwestii umowy nuklearnej, a to automatycznie otworzy drogę do zniesienia sankcji i wzrostu eksportu ropy irańskiej do końca roku dwukrotnie, do poziomu około 1,5 mln baryłek dziennie.

W dalszym ciągu średnioterminowe prognozy cen ropy naftowej są rewidowane w górę, ze względu na oczekiwania silniejszego odbicia konsumpcji paliw w III kwartale wraz z luzowaniem obostrzeń i początkiem sezonu wakacyjnego - wskazali analitycy biura.

***