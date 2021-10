Auta na gaz znikają z ogłoszeń. LPG na wagę złota?

W związku z tym, że w Polsce trwa właśnie dyskusja na temat zmian w przepisach dotyczących homologacji samochodów, które mają dostosować polskie regulacje do tych z Unii Europejskiej, AAA AUTO postanowiło przyjrzeć się sytuacji samochodów z LPG na polskim rynku aut używanych. Z danych sieci komisów samochodowych wynika, że z roku na rok maleje liczba aut zasilanych gazem w Polsce. W 2020 w sieci salonów czeskiej marki pojawiło się 19 033 używanych pojazdów z taką instalacją, w 2021 zaś - już tylko 14 341.



LPG a homologacja. Zmiany w przepisach sieją zamęt

Fakt, że proponowane przepisy są sformułowane w dość niejasny sposób, wywołał ogromne zaniepokojenie wśród właścicieli aut z LPG oraz osób, które planują inwestycje w takie samochody. Obawiają się, że w styczniu 2022 roku nie będą mogli wyjechać na drogi. Projektowane przepisy mają ustanowić równolegle do systemu polskiego dodatkową krajową procedurę uzyskania homologacji przewidzianą w regulaminie ONZ nr 15. Obie ścieżki będą miały funkcjonować równolegle i - jak uspokajają przedstawiciele władz - z punktu widzenia samych kierowców, nic nie powinno się zmienić. Niemniej jednak planowane zmiany zasiały zamęt wśród posiadaczy aut z instalacjami gazowymi.

A zalety takich pojazdów, zwłaszcza w ostatnim czasie, trudno przecenić. Mimo że to właśnie oni najszybciej odczuwają podwyżki cen paliw, stosunek ceny litra LPG do litra oleju napędowego czy benzyny pozostaje bez zmian i wciąż oscyluje w okolicach 50 proc! Oznacza to, że - mimo drożyzny - na gazie w dalszym ciągu jeździ się o połowę taniej niż na innych rodzajach paliw! Paradoksalnie mniejsza liczba ofert sprzedaży aut z instalacją gazową może więc świadczyć o tym, że w obliczu galopującej inflacji ich właściciele rezygnują z planów zakupu młodszego pojazd i decydują się jeździć obecnym samochodem dłużej niż pierwotnie planowali.



Używane auta coraz droższe. Duże podwyżki cen

Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, we wrześniu 2021 roku w Polsce pojawiło się 203.196 ofert sprzedaży samochodów używanych, co oznacza nieznaczny - o 4084 pojazdy - wzrost w stosunku do sierpnia. Jednocześnie, w bieżącym roku liczba samochodów oferowanych na rynku wtórnym zmalała aż o 43.000 pojazdów. W ostatnim miesiącu miała miejsce duża zmiana w przypadku mediany ceny, ponieważ w sierpniu br. wynosiła ona 20.000 złotych, a we wrześniu już 21.900 złotych, czyli o 1.900 złotych więcej!



