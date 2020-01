Zniknęło pół miliona kilometrów przebiegu

Kierowca autobusu rejsowego został zatrzymany za przekroczenie prędkości w Pogorzeli w gminie Gołdap, jednak jego problemy zaczęły się, kiedy policjanci zauważyli, że autokar ma "przekręcony" licznik.

Zdjęcie Z licznika tego autubus zniknęło pół miliona km. Pojazd trafił na policyjny parking /

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 16:00 w miejscowości Pogorzel w gminie Gołdap. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu rejsowego, który przekroczył dozwoloną prędkość o 19 km/h. Funkcjonariusze podczas kontroli korzystając z przysługujących im od tego roku uprawnień, sprawdzili także aktualny stan drogomierza.



Reklama

Po weryfikacji w policyjnym systemie okazało się, że stan licznika jest zaniżony o prawie pół miliona kilometrów. Wcześniejszy wpis ze stacji diagnostycznej z grudnia 2019 roku wykazywał, że autobus przejechał prawie 914 tys. kilometrów. W chwili policyjnej kontroli było to już zaledwie blisko 445 tys.

Do podobnej sytuacji doszło tego samego dnia na ulicy Suwalskiej w Gołdapi. Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali do kontroli vw golfa. Mundurowi realizując swoje czynności, sprawdzili także aktualny stan drogomierza, który wynosił ponad 259 tys. km. Następnie zweryfikowali pojazd w systemie informatycznym, uzyskując informację, że stan jego licznika podczas ostatniego badania technicznego z marca 2019 roku wynosił 272 tys. km.

Co ciekawe, policjanci informują, że oba pojazdy trafiły na policyjny parking, a więc zostały zatrzymane! Funkcjonariusze wyjaśniają teraz, jak doszło do zmiany wskazań drogomierzy i kto jest za to odpowiedzialny. Zgodnie z prawem taka zmiana jest przestępstwem i grozi za nią kara do 5 lat pozbawienia wolności.