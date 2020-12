Zaczęło się od brakującej tablicy rejestracyjnej...

​Policjanci z Łodzi zatrzymali do kontroli pojazd, który nie miał tablicy rejestracyjnej. Okazało się, że jego kierowca ma zatrzymane prawo jazdy, a samochód, którym jechał, w ogóle nie powinien poruszać się po drogach. Za niestosowanie się do wyroku sądu grozi do 3 lat więzienia.

Zdjęcie Kierowcy teraz grożą nawet 3 lata więzienia / Adam Staśkiewicz /East News

"Kilka dni temu funkcjonariusze drogówki zatrzymali podczas patrolowania ul. Zielonej w Łodzi samochód bmw, który nie posiadał przedniej tablicy rejestracyjnej. W trakcie kontroli okazało się, że kierujący pojazdem 27-latek posiadał przy sobie oryginalną tablicę rejestracyjną, jednak była ona schowana w bagażniku" - podała PAP w poniedziałek sierż. sztab. Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego łódzkiej komendy.

Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych dokumentów kierującego wyszło na jaw, że mężczyzna nie powinien siedzieć za kierownicą, gdyż jego prawo jazdy zostało zatrzymane 25 czerwca 2020 r. na okres powyżej 1 roku.



Uwagę policjantów zwrócił też wygląd samochodu, a dokładnie jego opony, które znacząco wystawały poza obrys pojazdu. Z relacji policjantów wynika, że 27-latek nie potrafił powiedzieć, w jakim celu założył szersze opony; tłumaczył też, że usiadł za kierownicą auta, ponieważ wcześniej miał otrzymać SMS z informacją, że już może kierować pojazdami.



Sierż. Czyż przypomniała, że - zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - zmiana elementów konstrukcji na inne, wykraczające poza określony zakres, może okazać się niebezpieczna.



"Wszystkie części ruchome pojazdu powinny znajdować się pod osłonami. W przypadku kół, takimi osłonami są błotniki. Ich zadaniem nie jest tylko ochrona przed chlapaniem i wyłapywaniem brudu spod kół. Błotniki są bardzo ważnym elementem pojazdu, który w razie kolizji lub potrącenia, chroni pieszych oraz innych zmotoryzowanych uczestników ruchu przed obrażeniami" - zaznaczyła.



Dodała też, że po dokonaniu istotnych zmian w konstrukcji pojazdu, należy przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne u uprawnionego diagnosty.



W związku ze stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym spowodowanym niewłaściwym rozmiarem opon mieszkańcowi Łodzi zatrzymano dowód rejestracyjny, natomiast za kierowanie pojazdem pomimo obowiązującego zakazu odpowie przed sądem. Za niestosowanie się do wyroku sądu może mu grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

