Za ten jeden manewr policjant powinien stracić prawo jazdy. Tylko co z tego?

Policja chciała wyłudzić mandat? To nie pierwsza taka sytuacja

Radiowóz wyprzedzał na pasach. Zaczął już na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Łomży. Autor nagrania poruszał się prawym pasem z prędkością poniżej 40 km/h. W kadrze pojawia się, wyprzedzający go na przejściu dla pieszych, radiowóz. To jednak nie wszystko. Kiedy policyjny samochód pojawia się na nagraniu, auta mijają właśnie skrzyżowanie. To oznacza, że kierowca radiowozu podjął się manewru już na skrzyżowaniu, albo tuż przed nim.

Kierującemu radiowozem należą się dwa mandaty

To już kolejna taka sytuacja w ostatnim czasie i podwójnie bulwersująca. Po pierwsze dlatego, że wyprzedzanie na przejściu dla pieszych to jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów i dlatego też nowy taryfikator punktów karnych obowiązujący od 17 września, przewiduje za nie maksymalną karę. A po drugie takiego wykroczenia dopuścił się funkcjonariusz policji, która szczególnie mocno walczy z takimi zachowaniami, czasami aż nazbyt gorliwie (o czym pisaliśmy w tekście obok). Przykre jest więc, że nie wszyscy policjanci obeznani są z przepisami ruchu drogowego.

Przypomnijmy, za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz tuż przed nim taryfikator przewiduje obecnie mandat w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych. Z kolei wyprzedzanie na skrzyżowaniu kierowca otrzymuje mandat w wysokości 1000 złotych i 10 punktów karnych. Łatwo więc podliczyć, że za ten manewr, funkcjonariusz powinien stracić prawo jazdy, ponieważ przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych. Pytanie tylko czy policja pofatyguje się, aby sprawdzić, kto wtedy prowadził ten radiowóz i czy odpowiednio ukarze funkcjonariusza.

Radiowóz to pojazd uprzywilejowany, ale jeśli spełnia konkretne warunki

Dodajmy dla porządku jeszcze, że radiowóz uwieczniony na nagraniu, nie był pojazdem uprzywilejowanym. Aby tak było muszą być spełnione wszystkie trzy poniższe warunki:

wysyłanie sygnałów świetlnych niebieskich, a w przypadku pojazdów poruszających się w kolumnie, te, które otwierają ją i zamykają muszą wysyłać także czerwone sygnały świetlne)

wysyłanie sygnałów dźwiękowych

włączone światła mijania lub drogowe

Pojazdy uprzywilejowane mogą łamać przepisy drogowe w ściśle określonych sytuacjach. Należy do nich np. udział w akcji, która ma związek z ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia oraz mienia. Kierowca takiego pojazdu ma jednak obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

