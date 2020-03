Wydłużono dozwolony czas pracy kierowców

​W związku z zagrożeniem koronawirusa minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy - przekazał w środę Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

GITD podało w środę na swojej stronie internetowej, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska - działając na podstawie rozporządzenia w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych, odnoszących się do transportu drogowego - wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

"Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)" - czytamy w komunikacie GITD. Stosowanie odstępstw obowiązuje od środy do dnia 16 kwietnia 2020 roku.



Zgodnie z nimi, dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin, tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin, łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin, a po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.



Jak przekazało ITD, ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.



Z kolei we wtorek Straż Graniczna informowała, że wydłuża się czas oczekiwania na przekroczenie granicy na niektórych przejściach drogowych na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli.



W niedzielę o północy wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Wjechać mogą wyłącznie cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby - po zgodzie komendanta głównego SG.



Wracający do kraju Polacy muszą poddać się kwarantannie. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego - np. autobusów i busów. Te osoby nie są kierowane na kwarantannę.