Wjechała pod prąd, bo "pomyliła drogi"

​Policjanci z dolnośląskiej grupy SPEED zatrzymali kierującą, która wjechała na skrzyżowanie pod prąd.

Funkcjonariusze grupy SPEED Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w trakcie pełnionej służby na terenie stolicy Dolnego Śląska byli świadkami niebezpiecznej sytuacji.

Do całego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, zauważyli osobę kierującą peugeotem. Okazało się, że pojazd wjechał pod prąd na pas do skrętu w lewą stronę. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali radiowóz i natychmiast podjęli interwencję.

Po sprawdzeniu okazało się, że osobą która popełniła to wykroczenie jest młoda, 25-letnia, kobieta. Kierująca tłumaczyła się, że pomyliła drogi. Najwyraźniej również szybko zdała sobie sprawę z popełnionego błędu, ponieważ zatrzymała samochód na początku pasa do skrętu w lewo.

Za popełnione wykroczenie kobieta otrzymała mandat karny w wysokości 500 zł.