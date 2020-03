Węzeł w Gorzyczkach nie zostanie zamknięty

​Na noc ze środy na czwartek planowano całkowite zamknięcie węzła Gorzyce na autostradzie A1, najbliższego czeskiej granicy. Wobec spodziewanych utrudnień po zamknięciu węzła wycofano się jednak z tych planów - podała w środę wieczorem Straż Graniczna.

Zdjęcie Kontrola graniczna na przejściu w Gorzyczkach /Łukasz Kalinowski /East News

Węzeł Gorzyce położony jest między czeską granicą oraz placem, gdzie prowadzona jest tymczasowa kontrola graniczna i sanitarna. Dotąd niemożliwe było tylko skorzystanie z węzła w drodze od strony granicy. Zjechać z autostrady można dotąd dopiero na następnym węźle Mszana - już za miejscem kontroli.

We wtorek GDDKiA informowała na Twitterze, że zamierza "doszczelnić kontrole graniczne na A1 w Gorzyczkach" i w tym celu zamknąć w nocy ze środy na czwartek węzeł Gorzyce "na wszystkich relacjach".



Całkowite zamknięcie węzła Gorzyce spowodowałoby jednak przeniesienie zdecydowanej większości ruchu lokalnego na węzeł Mszana. Tam jednak przecinająca autostradę droga wojewódzka nr 933 między Wodzisławiem Śląskim a Jastrzębiem-Zdrojem jest remontowana. Już teraz w tym rejonie tworzą się dotkliwe korki.



Dlatego, jak potwierdziła PAP w środę wieczorem rzeczniczka śląskiego oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Walczak, ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania: na węźle Gorzyce pozostanie zamknięty jedynie zjazd z autostrady od strony granicy.



Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z 13 marca br., na wszystkich granicach Polski od północy w nocy z soboty na niedzielę wprowadzono ograniczenia - m.in. polscy obywatele mogą wracać do kraju, ale są - z wyjątkami - poddawani 14-dniowej domowej kwarantannie.



W obszarze działania śląskiego oddziału SG wyznaczono początkowo pięć miejsc, w których na terenie woj. śląskiego można przekraczać granicę państwową: przejście piesze na Moście Przyjaźni w Cieszynie, a także przejścia drogowe w Cieszynie (trasa S52), Gorzyczkach (A1) oraz Chałupkach (DK78). We wtorek wieczorem pod kątem m.in. pracowników pracujących w Czechach uruchomiono też lokalne przejście Gołkowice-Zawada.



W miejscu prowadzonej od niedzieli tymczasowej kontroli granicznej już od poprzedniego poniedziałku w oparciu o tymczasową infrastrukturę prowadzono tam kontrolę sanitarną. Drogi pozostały zablokowane przy pomocy pojazdów. Wystawiono odpowiednie znaki o kontroli granicznej i zapory. Pograniczników wspierają strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Transportu Drogowego.