W ostatniej chwili przedłużono działanie viaTolla

Fiasko nowego systemu opłat za drogi. ViaToll z nami zostanie dłużej?

System e-TOLL działa od 24 czerwca 2021 r. - przypomniała Krajowa Administracja Skarbowa. Wcześniej, od 25 maja, udostępniona została możliwość rejestracji w nowym systemie na stronie etoll.gov.pl. "Do dyspozycji (...) jest też sukcesywnie uruchamiana sieć miejsc obsługi klienta oraz całodobowa infolinia świadcząca pomoc użytkownikom systemu e-TOLL" - czytamy.

"Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL) do 30 września 2021 r." - poinformowano. Obecna umowa obowiązywała do końca czerwca, przedłużenie nastąpiło więc w ostatniej chwili. Można się spodziewać, że postawione pod ścianą ministerstwo, raczej nie mogło narzucać własnych warunków przedłużenia.

Podpisany przez MF aneks wyznacza ostateczną datę wygaszania systemu viaTOLL, czyli 30 września 2021 r. - podano.

Aneks umożliwia wprowadzenie okresu przejściowego, w którym będą funkcjonować oba systemy poboru opłat (wygaszany system oparty na technologii DSRC oraz nowy, bazujący na geolokalizacji). Rozwiązanie to, jak czytamy w komunikacie, ułatwi użytkownikom pojazdów ciężkich dostosowanie się do zmiany i pozwoli na płynne przejście do nowego systemu.

"Zachęcamy przewoźników do przechodzenia do nowego systemu, nie zostawiania tego procesu na ostatnią chwilę" - powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

Jak dodano, oprócz okresu przejściowego, przewidziano też pomoc dla branży transportowej w postaci ulgi na dostosowanie w podatkach dochodowych.

Ulga na e-TOLL już obowiązuje - poinformowała KAS. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej ulgę na zakup urządzeń OBU/ZSL, które weszły w życie 29 czerwca.

Koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) można - jak wyjaśniono - odliczyć od dochodu, o ile zostały poniesione w 2021 r., podobnie jak koszty utrzymania tych urządzeń (np. abonament). Wysokość odliczenia będzie uzależniona od liczby posiadanych urządzeń. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł netto na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie - podała KAS.



