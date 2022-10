Policja monitoruje sytuację na drogach za pomocą dronów

Policjanci za pomocą drona obserwowali zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonie przejścia dla pieszych na Drodze Krajowej nr 86 w Sarnowie. Miejsce to owiane jest złą sławą ze względu na to, że często dochodziło w nim do potrąceń.

Jak się okazuje, nie każdy stosuje się do obowiązujących przepisów. Policja informuje, że podczas działań doszło do popełnienia kilkunastu wykroczeń względem pieszych, a jednym z najgroźniejszych było omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed pasami, żeby ustąpić miejsca pieszemu.

Policja opublikowała film z drona, który pokazuje właśnie taką sytuację. Na nagraniu można zobaczyć, jak samochody na prawym pasie ruchu zatrzymują się, żeby ustąpić miejsca pieszej. Kierowcom dwóch innych aut najwyraźniej to nie w smak, ponieważ zamiast zatrzymać się, omijają pojazdy drugim pasem.

Oczywiście kierujący, którzy nie zatrzymali się na pasach, nie pozostali bezkarni. Zgodnie z nowym taryfikatorem obydwaj otrzymali mandat w kwocie 1 500 złotych i 15 punktów karnych.

Policja apeluje do kierowców o ostrożność na przejściach dla pieszych

Policja niezmiennie przypomina, że każdy kierowca w okolicy przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu, albo tego, który na nie wchodzi.

Drony w służbie policji

Drony weszły już do stałego wyposażenia policji. Przesyłają one obraz na bieżąco do urządzenia, które posiadają funkcjonariusze znajdujący się niedaleko od odcinka patrolowanego przez drona.

Drony, którymi dysponują policjanci, są w stanie wychwycić nawet, czy kierowca i pasażer namierzonego przez nie auta mają zapięte pasy. Na podstawie nagrania z tego statku powietrznego policjanci mogą wystawić mandat za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, podwójnej ciągłej, ale też za przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, niestosowanie się do znaku STOP, wyprzedzanie na skrzyżowaniu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by właśnie pieszemu pierwszeństwa ustąpić.

