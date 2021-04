W majówkę ograniczenia w ruchu ciężarówek

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że na czas majówki zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton - poinformowała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak. Dodała, że zakazy będą obowiązywać na polskich drogach od 30 kwietnia do 3 maja.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na czas majówki zostaną wprowadzone na polskich drogach ograniczeniach w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

"Zakazy będą obowiązywać: 30 kwietnia - od godz. 18 do godz. 22, 1 maja - od godz. 8 do godz. 22, 2 maja - od godz. 18 do godz. 22, 3 maja - od godz. 8 do godz. 22" - wyliczyła Niżniak.

Dodała, że zakazy wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Według rozporządzenia ograniczenia w ruchu nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych. "W tym do przewozu lekarstw i środków medycznych, dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych, do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych" - podała.

"Zakaz nie obejmuje też transportu do przewozu żywych zwierząt, do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu" - zaznaczyła.

"Zakazy nie obejmują również pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych" - dodała.

Podkreśliła również, że długi weekend majowy to zazwyczaj okres wzmożonego ruchu na drogach. "Inspekcja Transportu Drogowego apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz jazdę z prędkością dostosowaną do panujących warunków na drodze. Pośpiech na drodze nie jest dobrym doradcą" - podkreśliła.



