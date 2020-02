W ferie doszło do 2500 wypadków na drogach

Od początku ferii na polskich drogach doszło do 2,5 tys. wypadków, w których zginęło 251 osób, a ponad 2,8 tys. zostało rannych - poinformował podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Zdjęcie Wypadek w Poroninie. Kierowca samochodu został ranny /Maciej Jonek (Tygodnik Podhalański) /Reporter

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że od 10 stycznia - czyli od rozpoczęcia przez policję działań związanych z feriami - do 17 lutego, na polskich drogach doszło do 2506 wypadków, w których zginęło 251 osób, a 2855 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 9095 osób kierujących autami pod wpływem alkoholu. 4123 osobom zatrzymano prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku policjanci zanotowali o 70 wypadków drogowych mniej przy większej o 16 liczbie ofiar śmiertelnych. W 2019 r. odnotowano również większą o 43 liczbę rannych. Zatrzymano o 719 mniej kierujących pod wpływem alkoholu oraz odebrano o 348 mniej praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Z kolei od początku 2020 r. do 17 lutego na drogach w całym kraju doszło do 3067 wypadków, w których zginęło 298 osób, zaś 3463 zostały ranne. Spośród 298 ofiar śmiertelnych 120 to piesi, 20 - rowerzyści, natomiast spośród prawie 3,5 tys. rannych 959 osób to piesi, 227 - rowerzyści. Liczba wszystkich wypadków drogowych wzrosła w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku o 37; odnotowano o 30 ofiar śmiertelnych mniej.

Policja zapowiada również zwiększone kontrole w czasie nadchodzącego weekendu, który jest ostatnim weekendem ferii zimowych. W czasie powrotów policjanci będą obecni w szczególności w miejscach, gdzie ferie jeszcze trwają oraz w województwie małopolskim, z uwagi na dużą liczbę wypoczywających w górach.

Od 10 stycznia - w związku feriami - policjanci prowadzą wzmożone działania na drogach w całej Polsce, które w znacznej mierze skupiają się na kontrolach autobusów oraz kontrolach kierowców przewożących dzieci na zimowy wypoczynek.

Dwutygodniowe ferie zimowe zaplanowano w czterech turach: od 11 do 26 stycznia wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego; od 18 stycznia do 2 lutego - z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; od 25 stycznia do 9 lutego - z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a od 8 do 23 lutego wypoczywają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.