Uwaga! Motocykliści wracają na drogi!

​Do poważnego w skutkach wypadku doszło w Wałbrzychu. W wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym kierujący jednośladem z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Przebieg wypadku był typowy dla zdarzeń z udziałem motocyklistów - nałożyły się na siebie wysoka prędkość jednośladu i wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę samochodu.



Jak ustalili policjanci, włączający się do ruchu 46-letni kierujący samochodem osobowym nie zauważył jadącego ulicą główną kierującego jednośladem i wymusił pierwszeństwo, doprowadzając do zderzenia. 37-letni motocyklista trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała.



Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący jednośladem mógł jechać z nadmierną prędkością oraz nie miał włączonych świateł mijania, co może mieć duże znaczenie, ponieważ do wypadku doszło po zmroku.



Wszystkie wątpliwości w tej sprawie wyjaśnione zostaną podczas prowadzonego dalej postępowania.





Prowadzący samochód osobowy 46-latek był trzeźwy. Policjanci zlecili w placówce medycznej pobranie krwi od motocyklisty celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych.



Policjanci zwracają się do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Apelują do motocyklistów, aby nie przekraczali dozwolonej prędkości oraz nie wyprzedzali w miejscach niedozwolonych. Są oni niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i każde zdarzenie z ich udziałem może zakończyć się tragicznie.

Kierujący jednośladami powinni także zaopatrzyć się w ubranie przystosowane do jazdy na motocyklu, w tym w odblaskowe szelki lub kamizelkę oraz bezwzględnie stosować kask ochronny na głowę.

Natomiast kierowcy samochodów przy włączaniu się do ruchu, zmianie pasa ruchu oraz kierunku jazdy, muszą za każdym razem dobrze się rozglądnąć oraz spoglądać w lusterka wsteczne. Motocykl może przecież nadjechać w każdym momencie. Obie strony mają oczywiście obowiązek korzystać z zapisanej w Kodeksie Drogowym zasady ograniczonego zaufania.

Wiosna dopiero się zaczęła. Motocykliści przez najbliższych kilka miesięcy będą obecni na drogach. Warto pamiętać, że poza przepisami ważny jest także zdrowy rozsądek.