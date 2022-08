Tragiczny wypadek 17-letniej motocyklistki

Ze wstępnych ustaleń policjantów z Radzynia, którzy pracowali na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca motocyklem marki Yamaha YZF-125 na prostym odcinku drogi, z nieznanych jak dotąd przyczyn, zjechała na prawe pobocze, a następnie uderzyła w przydrożne drzewo.

17-letnia motocyklistka zginęła na miejscu

Motocyklem kierowała 17-latka, mieszkanka gminy Wohyń. "Pomimo podjętej reanimacji będący na miejscu lekarz stwierdził zgon" - powiedział st. asp. Piotr Mucha z KPP w Radzyniu Podlaskim.

17-latka miała uprawnienia do kierowania tym typem motocykla. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

Zdjęcie 17-latka zginęła na miejscu / Policja

Motocyklem można jeździć już w wieku 16 lat

Yamaha YZF-125 to motocykl z silnikiem o pojemności 125 ccm, a więc taki, który może prowadzić każda osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B (na samochód) od przynajmniej 3 lat. Tym typem motocykla może również jeździć młodzież w wieku od 16 lat, wówczas konieczne jest jednak zrobienie prawa jazdy na motocykl.

Moc tego motocykla to niespełna 15 KM, czas rozpędzania do 100 km/h wynosi 15 s, a prędkość maksymalna to 130 km/h.

