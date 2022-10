To mogło skończyć się tragicznie. Rowerzysta się wywrócił i wpadł pod auto

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. 32-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym rowerem. Chociaż rondo im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wręcz otoczone jest drogami dla rowerów, mężczyzna jechał ulicą. Będą na samej tarczy ronda na śliskiej nawierzchni wpadł w poślizg, co zakończyło się upadkiem.

Toyota najechała na przewróconego rowerzystę

Jadący za rowerzystą kierowca Toyota Aygo na upadek cyklisty zareagował wyjątkowo niemrawo i doszło do potrącenia.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Najechanie wyglądało bardzo źle, jednak ostatecznie okazało się, że rowerzysta nie odniósł poważniejszych obrażeń. Zdrowie, a może i życie 32-latkowi uratował prawdopodobnie plecak służący do przewożenia jedzenia. To dzięki niemu rowerzysta nie został najechany przez Toyotę, ale popchnięty po asfalcie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ten rowerzysta już wie, dlaczego powinien jechać drogą dla rowerów Policja

Co to jest rower elektryczny i kiedy może jechać ulicą?

Przypomnijmy, że rowerzysta, również korzystający z roweru elektrycznego, ma obowiązek korzystać z drogi rowerowej, jeśli tylko ta istnieje. Warto przy tym zauważyć, że w świetle prawa rowerem jest rower elektryczny napędzany pedałami ze wspomagającym silnikiem elektrycznym o mocy do 250 W, którego moc spada stopniowo do 0, osiągając tę wartość przy prędkości 25 km/h.

Na rynku są również dostępne rowery ze znacznie mocniejszymi silnikami. Jeśli moc mieści się w zakresie 250 W - 4 kW (4000 W) w świetle prawa mamy do czynienia z motorowerem, który nie powinien przekraczać 45 km/h. Taki pojazd wymaga zarejestrowania i ubezpieczenia, a do jego prowadzenia potrzebne jest prawo jazdy kategorii B lub AM.

Z kolei rowery z silnikami o mocy ponad 4 kW w myśl przepisów są motocyklami. By nimi jeździć należy mieć prawo jazdy kategorii A, rower musi być zarejestrowany, posiadać OC i przechodzić okresowe badanie techniczne.

Rowerami z silnikami o mocy powyżej 250 W należy poruszać się po jezdni, nie wolno nimi wjeżdżać na drogi rowerowe.