Tir uderzył w przewróconego busa

Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Dostawczak przewrócił się na bok, a jadący za nim tir nie zdążył zahamować.

Zdjęcie /Policja

Wczoraj (4 sierpnia) w miejscowości Dąbie, gm. Żółkiewka na drodze wojewódzkiej doszło do zdarzenia z udziałem dostawczego Mercedesa. Jadący nim 19-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadził do wywrócenia pojazdu.



Zanim zdążył wydostać się z kabiny w leżące auto uderzył jadący prawidłowo ciągnik siodłowy z naczepą, którym kierował 46-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. Na szczęście skończyło się na strachu i niegroźnych potłuczeniach. Obydwaj kierujący byli trzeźwi.

Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym 19-latek został ukarany mandatem karnym. Mundurowi zatrzymali również dowód rejestracyjny busa. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana i zorganizowano objazdy.