Wyprzedzał inne pojazdy na A2 mimo obowiązującego tam zakazu wyprzedzania. Po zatrzymaniu inspektorzy ITD ujawnili ogromną różnicę w stanie drogomierza - był cofnięty aż o 700 tys. km.

ITD

Inspektorzy z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jadąc autostradą A2 nieoznakowanym Volkswagenem Passatem zauważyli lawetę ciężarową z przyczepą, której kierujący wyprzedzał inne pojazdy mimo obowiązującego zakazu wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych.

Włączając sygnalizację "go we go" skierowali ciężarówkę na parking (MOP Baranów) i ukarali jej kierowcę 300 zł mandatem.



Przy okazji sprawdzili stan licznika. Okazał się niezgodny z wpisem w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - był cofnięty aż o 700 tys. kilometrów.

Dlatego też na inspektorzy ITD wezwali na miejsce policję bo to przestępstwo. Sprawę prowadzi teraz zespół kryminalny z komisariatu policji w Jaktorowie.