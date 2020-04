Światła a nie pierwszeństwo pieszych. Oto rozwiązanie!

​ Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zaprojektowanie nowych sygnalizacji świetlnych w Warszawie - poinformowali w środę stołeczni drogowcy. Mają one poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Zdjęcie Wprowadzenie głupiego przepisu dotyczącego pierwszeństwa pieszych kosztuje tylko życie pieszych. Za sygnalizację trzeba zapłacić pieniędzmi... /Adam Burakowski /Reporter

Jak przekazał ZDM wszystkie przejścia, które zostały objęte przetargiem, są jednymi z najniżej ocenionych w przeprowadzonym audycie bezpieczeństwa. "Montaż nowych sygnalizacji jest kosztowny, dlatego przed podjęciem takiej decyzji analizujemy inne możliwości zabezpieczenia pieszych" - podali drogowcy.

Na liście znalazły się przejścia przez szerokie, ruchliwe, dwujezdniowe arterie. Są to m.in. przejścia przez Marszałkowską (przy Senatorskiej), al. Krakowską (przy Tapicerskiej) czy al. Reymonta (przy ul. Żbikowianka).



Nowe sygnalizacje mają pojawić się też przy ul. Czecha w rejonie Wierzchowskiego i Wawerskiej, przy Połczyńskiej (w rejonie Lustrzanej), przy Człuchowskiej (w rejonie Okolicznej), przy ul. Gandhi (w rejonie Hirszfelda), przy ul. 17-stycznia (w rejonie Radarowej) oraz przy ul. Krasińskiego (w rejonie Wyb. Gdyńskiego).



Chętni do ich zaprojektowania mają czas do 14 kwietnia na złożenie ofert. "Termin budowy sygnalizacji zależy od tego, czy otrzymamy środki finansowe na ten cel" - poinformował ZDM.