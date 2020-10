Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Do wypadku doszło w ubiegłym tygodniu na ulicy Estrady w Warszawie. Kierujący samochodem ciężarowym nie zachował ostrożności i zderzył się z rowerzystą, a następnie odjechał nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu. W wyniku zdarzenia rowerzysta poniósł śmierć.

Policjantom z wydziałów kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego udało się, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, ustalić tożsamość mężczyzny oraz miejsce jego pobytu. Przy okazji dochodzenia okazało się też, że mężczyzna nie powinien wsiadać za kierownicę, ponieważ miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. 49-latek został zatrzymany następnego dnia, przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

49-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu okres trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.