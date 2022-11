Spowodował kolizję z trzema autami. I wtedy zaczęły się jego kłopoty

Za jednym zamachem dostał mandaty na 8600 zł. A to jeszcze nie koniec kłopotów

Miał zakaz prowadzenia pojazdów. Spowodował kolizję drogową

Chwilę przed godziną 6:00 w miniony poniedziałek (21 listopada) policjanci ze Świętochłowic udali się na miejsce zdarzenia drogowego, do którego doszło na jednym z wiaduktów kolejowych. Jak się okazało, kierowca Peugeota w czasie zmiany pasa ruchu najechał na inny samochód osobowy. Następnie wpadł w poślizg i uderzył jeszcze w dwa kolejne auta. Na szczęście żaden z uczestników całego zdarzenia nie poniósł poważnych obrażeń.

Policjanci wylegitymowali wszystkich i, jak się okazało, spowodowanie kolizji nie jest jedynym problemem kierującego Peugeotem 32-letniego mieszkańca Pińczowa. Mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jakie konsekwencje poniesie kierowca Peugeota?

Kierowca Peugeota poniesie konsekwencje swoich czynów. Skierowano już wniosek do sądu o ukaranie go za niezachowanie należytej ostrożności, a także spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za te czyny 32-latek może spodziewać się grzywny.

Śląska.POLICJA.pl Świętochłowice / Policja

Znacznie bardziej odczuwalne mogą być jednak dla niego skutki niestosowania się do wyroku sądowego oraz kierowanie pojazdem pomimo zakazu. Za to może trafić do więzienia na 5 lat.

