Rowerzysta przewrócił się pod koła busa. Zginął na miejscu

Lubelscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego do którego doszło wczoraj wieczorem w m. Kiełczewice Górne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem marki Renault Master w trakcie wymijania jadącego z przeciwnego kierunku samochodu najechał na kierującego rowerem 67-latka, który przewrócił się bezpośrednio przed jadący pojazd. Niestety rowerzysta poniósł śmierć na miejscu.

Do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem około godz. 21:10 w miejscowości Kiełczewice Górne. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni mieszkaniec gm. Zakrzew kierujący busem marki Renault Master jadąc drogą powiatową od m. Strzyżewice w kierunku m. Zakrzówek, w trakcie wymijania jadącego z przeciwnego kierunku samochodu najechał na kierującego rowerem 67-latka, z gm. Strzyżewice, który przewrócił się bezpośrednio przed jadący pojazd. W wyniku zdarzenia rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem przebadany przez mundurowych na zawartość alkoholu w organizmie - był trzeźwy.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi i ostrożności na drodze oraz o stosowanie się do przepisów. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.