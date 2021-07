Przewoziła skuterem 3-letnie dziecko. Uderzyło w nią auto

Moment wypadku zarejestrował miejski monitoring. Na udostępnionym nagraniu widać jak kierujący Oplem Vectrą, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, rozpoczął manewr skrętu w lewo. Z naprzeciwka natomiast nadjeżdżał skuter prowadzony przez kobietę, która przewoziła ze sobą swoje 3-letnie dziecko. Kierowca samochodu nie ustąpił jednośladowi pierwszeństwa przejazdu i doszło do zderzenia.

Jego siła była tak duża, że kobieta wzbiła się w powietrze i uderzyła o nawierzchnię jezdni. Na nagraniu widać, jak chwilę po upadku, poszkodowana wstała i pobiegła do swojego dziecka, które leżało na środku skrzyżowania i się nie ruszało.

Reklama

- Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż przed 18. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu skuterowi, którym jechała 35-latka z 3-letnim dzieckiem, doprowadzając do zderzenia. W jego wyniku, kierująca wraz z dzieckiem, została zabrane do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku - poinformował podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.



Poszkodowani trafili do szpitala. Chłopiec odniósł obrażenia głowy.