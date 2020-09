Próbował uciekać... wywrotką!

​ Funkcjonariusze KAS z Budziska przy granicy z Litwą zatrzymali po pościgu kierowcę wywrotki, w której - jak się okazało - przewoził on 45 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. 38-letniemu mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia - poinformowała w poniedziałek Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Zdjęcie Ciężarówka została zatrzymana po pościgu / Fot: KAS /

"Gdyby te papierosy trafiły do nielegalnego obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 1 mln zł" - poinformował oficer prasowy podlaskiej KAS st. asp. Maciej Czarnecki.

Do kontroli i prześwietlenia ładunku urządzeniem rtg funkcjonariusze KAS próbowali zatrzymać wywrotkę na drodze krajowej nr 8, w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Kierowca zignorował jednak polecenia, gwałtownie przyspieszył i zjechał z drogi głównej na lokalną, szutrową. Ponieważ mundurowi ruszyli w pościg, po kilku minutach zatrzymał się.



Okazało się, że w części ładunkowej przewoził 45 tys. paczek papierosów. Wartość rynkowa takiej ilości sięga 600 tys. zł.



"Funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy do wszczętej sprawy karnej skarbowej. 38-letni kierowca wywrotki usłyszał zarzut dotyczący nielegalnego przywozu papierosów do Polski. Mężczyzna odpowie również za utrudnianie kontroli celno-skarbowej. Grozi mu wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 5" - dodał Czarnecki.