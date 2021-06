Prawie przejechała dziecko na pasach. Policja ją odnalazła

Zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z Kodeku wykroczeń usłyszała 25-latka, która w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) niemal potrąciła na przejściu dla pieszych mężczyznę z kilkuletnim synem - poinformowała Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Zdjęcie / Policja

Reklama

Znów dramatyczne sceny na przejściu. Ojciec uratował syna!

"25-latka z naszego powiatu przyznała się i wyraziła skruchę. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Kobiecie grozi grzywna do 5 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów" - powiedziała policjantka.

Reklama

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 9 czerwca br., na ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim. Mężczyzna przechodząc przez przejście wraz dzieckiem na rowerku biegowym w ostatniej chwili zauważył, że z jego prawej strony najeżdża auto. Chwycił syna i wziął go na ręce. Niemal w tej samej chwili samochód przemknął tuż obok.

"Gdyby nie trzeźwość umysłu i błyskawiczna reakcja mężczyzny mogłoby dojść do tragedii. Nad sprawą pracowali policjanci krośnieńskiej komendy, którzy po analizie zapisu z kamer miejskiego monitoringu i podjętym czynnościom dotarli do kierującej pojazdem" - powiedział Kulka.

Dodała, że konsekwencji nie uniknie także kierowca busa, który chwilę wcześniej nie przepuścił ojca z synem stojących jeszcze przed przejściem dla pieszych. Ta sytuacja również została utrwalona przez kamery monitoringu.

Kulka przypomniała, że od początku tego miesiąca nastąpiła zmiana przepisów w ruchu drogowym, a jedną z nowości jest zapis o tym, że pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Zapomniała natomiast dodać, że "wchodzenie na przejście" nie jest nigdzie w żaden sposób zdefiniowane, więc trudno powiedzieć, czy osoba która zbliża się do przejścia i zatrzymuje przed nim, jest "wchodzącą". Ponadto prawo zabrania wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżające pojazdy, a bus był już na tyle blisko, że można zastanowić się nad zastosowaniem tego paragrafu. Co więcej, kierowca busa na widok mężczyzny z dzieckiem gwałtownie zahamował, więc gdyby pieszy nie zatrzymał się, i tak nie doszłoby do potrącenia.