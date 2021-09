Poważny remont na A2 w Łódzkiem. Będą utrudnienia

Remonty dróg ruszą jesienią

Z remontem na A2 na północ od Łodzi nie można było już czekać - poinformowano podczas piątkowej konferencji prasowej w GDDKiA. Wymieniana nawierzchnia części autostrady, od Emilii do Zgierza, została położona jeszcze w 2006 roku.

"Autostrada A2 to jeden z najważniejszych szlaków komunikacji samochodowej w kraju. Wprowadzane na czas remontu zmiany będą miały istotny wpływ na warunki przejazdu przez województwo łódzkie" - poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

W tym roku wyremontowana będzie połowa liczącego w sumie 20 kilometrów odcinka. Na początek drogowcy rozpoczną modernizację od strony zachodniej, czyli od strony Poznania, a najpierw remont obejmie jezdnię północną. Właśnie tam od wtorku, kierowcy jadący autostradą A2, omijającą od północy Łódź, mogą spodziewać się największych utrudnień.

Przez trzy tygodnie będą ograniczenia w ruchu, w tym ograniczenia prędkości. Jak przekazał rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA w miejscu remontu będą czytelne znaki wskazujące objazdy.

"We wtorek zaczynamy prace przy nowej organizacji ruchu. Potem przez trzy, cztery dni będzie frezowanie, a następnie wykonawca przystąpi do położenia nowej nawierzchni" - podkreślił dyrektor łódzkiego oddziału GDDKiA Bartłomiej Szcześniak. "Nie zamykamy ruchu na A2, stąd apel o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim o to, aby kierowcy nie przekraczali prędkości" - zaznaczył.

Wykonawca remontu nie przewiduje większych kłopotów z modernizacją A2 na pierwszym etapie prac. "Nie powinno być problemów, kiedy to wymienimy tzw. warstwę ścieralną nawierzchni" - wyjaśnił przedstawiciel wykonawcy, dyrektor generalny firmy Strabag Roman Tomczyk.

Tegoroczne etapy remontu potrwają ok. 12 tygodni, w przyszłym roku wiosną modernizacja będzie kontynuowana także przez mniej więcej 12 tygodnia. Koszt remontu 20 kilometrów autostrady A2 od Emilii do Zgierza to ok. 50 ml zł - podali przedstawiciele GDDKiA.



