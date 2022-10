Poważny błąd podczas wyprzedzania. Policja wyceniła go na 5 tys. zł

Kilka dni temu policjant strzeleckiej drogówki był świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. Na drodze pomiędzy miejscowością Zawadzkie a Liszczok (woj. opolskie) kierowca samochodu osobowego nie upewnił się do co możliwości wykonania manewru wyprzedzania i wykonał go tak, że sam musiał się zatrzymać, i do zatrzymania zmusił policjanta, który nadjechał z przeciwnej strony.

Całą sytuację zarejestrowała kamera umieszczona w aucie funkcjonariusza. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fatalne wyprzedzanie Policja

Mandat za taki manewr to 5 tys. zł

Nieodpowiedzialnemu kierowcy za spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze grozi mandat karny w wysokości nawet 5000 zł oraz 10 punktów karnych.

Policja podkreśla, że takimi sprawami zajmuje się zawsze, gdy otrzyma nagranie niebezpiecznego zdarzenia, wcale nie musi być to materiał nagrany przez policjanta. Dla osób, chcących zgłosić swoje nagrania w komendach wojewódzkich uruchomiono w tym celu specjalne skrzynki poczty elektronicznej.