Potworny wypadek. Śmierć czterech osób w tym trójki dzieci

Szczegóły wypadku nie są jeszcze znane, wiadomo że doszło do zderzenia Opla z ciężarówką. Informacje o ofiarach potwierdza policja i straż pożarna; w wypadku zginęły osoby, które podróżowały samochodem osobowym. Piąta osoba z tego auta jest ranna.

Do wypadku doszło na drodze prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy i jak zostaną zorganizowane objazdy dla ciężarówek i samochodów osobowych.

Cztery osoby - w tym dwoje dzieci - zostały poszkodowane w wypadku w miejscowości Sulibórz pod Reczem (Zachodniopomorskie) - poinformował w niedzielę rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak. Dw 151 jest zablokowana. Jak przekazał kpt. Kubiak, samochód osobowy uderzył w drzewo na drodze wojewódzkiej nr 151.



Dwie osoby w stanie ciężkim przetransportowano śmigłowcami do szpitala - poinformowała PAP rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel. To trzyletnie dziecko, u którego doszło do urazu głowy i zatrzymania krążenia i 45-latka, również z urazem głowy.

Do szpitala przewieziono także 10-letnie dziecko z urazem brzucha. Poszkodowany został także mężczyzna - wstępne badanie wykazało uraz obojczyka.

Droga wojewódzka nr 151 między Suliborzem a Ciemnikiem jest zablokowana