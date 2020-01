Potrącenie na przejściu. Chłopiec... uciekł

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek na jednej z ulic Ostrowca Świętokrzyskiego. 28-latek kierujący peugeotem potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych chłopca.

Zdjęcie Policja szuka świadków zdarzenia

W miniony poniedziałek przed godziną 14.00 ostrowieccy mundurowi otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Waryńskiego doszło do wypadku drogowego. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze drogówki ustalili, że 28-latek kierujący peugeotem, jadąc ulica Waryńskiego w kierunku ulicy Sienkiewicza, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych chłopca.



Bezpośrednio po zdarzeniu chłopiec podniósł się z jezdni i pobiegł w kierunku osiedla. Z nagrania przekazanego przez kierującego autem 28-latka wynika, że chłopak ubrany był w czerwoną kurtkę z białym pasem, czapkę koloru szarego i spodnie jeansowe z przetarciami.

Apelujemy do osób, które były świadkami zdarzenia, bądź rozpoznają po ubiorze chłopca z nagrania, o to by zgłosiły się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.



Policjanci prowadzą postępowanie, muszą więc ustalić czy zdarzenie było kolizją czy wypadkiem (leczenie ponad 7 dni). Chcą również przesłuchać chłopca, by poznać jego wersję. Wszystko to ma prowadzić do ustalenia odpowiedzialnego za potrącenie.



