Piesi najczęściej giną w czwartki...

​ W 2020 r. w województwie łódzkim doszło do 460 wypadków z udziałem pieszych, w tym 53 okazały się śmiertelne - wynika z danych policji. Najczęściej dochodziło do nich w czwartki, w związku z czym 17 grudnia funkcjonariusze będą prowadzić wzmożone działania na drogach.

Jak zaznaczyły służby prasowe łódzkiej policji, piesi i rowerzyści to uczestnicy ruchu drogowego, którzy przy zderzeniu z samochodem mają dużo mniejszą ochronę i szansę na przeżycie. Podano, że do połowy grudnia w tym roku śmierć na drogach regionu poniosło już 53 pieszych. W sumie z ich udziałem doszło zaś do 460 wypadków.

Z dotychczasowych analiz wynika, że do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodziło w czwartki i dlatego 17 grudnia Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi zaplanował wzmożone działania ukierunkowane właśnie na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.



Policjanci ze większą czujnością będą reagować na wszelkie przejawy łamania przepisów i sprowadzania zagrożenia w ruchu drogowym.



Policja przypomina, że zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Zdaniem funkcjonariuszy używanie odblasków powinno wynikać nie tylko z obowiązku, lecz również z rozsądku i troski w własne bezpieczeństwo.



"Na nieoświetlonej drodze kierowcy sylwetki pieszych dostrzegają w ostatniej chwili, zazwyczaj z odległości 30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 150 metrów. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego lub rowerzysty, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania" - wskazano.

