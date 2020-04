Od wyrzuconego niedopałka do pięciu lat więzienia!

Wyrzucony przez okno niedopałek papierosa okazał się bardzo kłopotliwy dla kierowcy BMW.

Zdjęcie Mężczyźnie jechali BMW. Jak się okazało, niedopuszczonym do ruchu /Policja

20 kwietnia 2020 roku, około godziny 18:00, policjanci z łódzkiej drogówki patrolowali al. Piłsudskiego. W pewnym momencie zauważyli BMW, którego pasażer przez uchylone okno wyrzucił niedopałek papierosa. Samochód został zatrzymany do kontroli.

W trakcie legitymowania, 24- letni kierujący zachowywał się nerwowo. Początkowo tłumaczył się policjantom, że zapomniał prawa jazdy, jednak po chwili rozmowy przyznał się, że w 2019 roku został zatrzymany za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Po sprawdzeniu w bazach danych policjanci potwierdzili słowa kierowcy.

Z policyjnego systemu wyraźnie wynikało, że mężczyzna ma obowiązujący zakaz kierowania pojazdami. Dodatkowo okazało się, że mężczyźni podróżowali pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu.

Funkcjonariusze zakazali im dalszej jazdy samochodem i uświadomili kierowcę o popełnionych wykroczeniach. Wkrótce 24-latek usłyszy zarzuty związane z niestosowaniem się do zakazu sądowego, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mandatu karnego, za zaśmiecanie drogi, nie uniknął również jego 22-letni kompan.