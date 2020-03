Na bramkach A2 nie trzeba naciskać przycisków

Od środy automaty na Autostradzie A2 będą wydawały bilety wjazdowe bez konieczności wciskania przycisku "pobierz bilet" - poinformowali przedstawiciele Autostrady Wielkopolskiej.

Zdjęcie Nie trzeba będzie naciskać przycisków /Wojciech Stróżyk /Reporter

Automaty, które samodzielnie wydają bilet to jeden ze środków zapobiegawczych wz. z zagrożeniem epidemią koronawirusem wprowadzonych przez służby autostradowe.

We wtorek kasjerki pracujące na odcinku Autostrady Wielkopolskiej Świecko-Konin zostały wyposażone w żele do mycia rąk. Wprowadzono także możliwość bezstykowej płatności kartą dla klientów chcących ograniczyć kontakt z gotówką.

Dodatkowo Renata Rychlewska ze spółki Autostrada Eksploatacja apelowała do podróżujących A2, by pamiętali o zasadach bezpieczeństwa przy płaceniu na bramkach. "Prosimy (...), by także nasi klienci zadbali o swoje bezpieczeństwo i zaopatrzyli się w żele do mycia rąk. W trosce o klientów podróżujących naszą autostradą nasze służby dbają również, by we wszystkich toaletach w miejscach obsługi podróżnych nie zabrakło mydła" - powiedziała Rychlewska.(