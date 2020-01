Mrożące krew w żyłach zachowania kierowców, które wielokrotnie balansują między życiem, a śmiercią zbyt często mają miejsce na naszych drogach. Lubuska Policja robi wszystko, aby drogowy bandytyzm zniknął z arterii komunikacyjnych. Właśnie dlatego powstała grupa "SPEED", której doświadczeni policjanci skutecznie eliminują z dróg najbardziej krewkich zmotoryzowanych. Tylko w ostatnich sześciu miesiącach przekonało się o tym 4 tysiące drogowych piratów.

Zdjęcie / Pędził drogą ekspresową. Sąd nie miał litości

Powstali by walczyć z najbardziej agresywnymi kierowcami. Tymi, którzy każdego dnia pojawiając się na naszych drogach, za nic mają zdrowie i życie innych zmotoryzowanych pieszych czy rowerzystów. Gnają, jakby obojętna im była nawet ta najbliższa przyszłość, siejąc zagrożenie, a w wielu przypadkach od razu ponosząc tego konsekwencje. I to zazwyczaj nie tylko te prawne, bowiem te szarże kończą się albo trwałym kalectwem albo śmiercią.



Niestety w wielu sytuacjach te niemające za wiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem rajdy źle kończą się również dla tych niewinnych, kulturalnych kierowców.



Dlatego policjanci ruchu drogowego zostali wsparci kolegami wchodzącymi w skład grupy "SPEED" .Ta funkcjonująca już od 6 miesięcy grupa funkcjonariuszy codziennie odbiera uprawnienia wielu drogowym piratom. Dysponując nowoczesnymi i szybkimi radiowozami są w stanie skutecznie dogonić tych, którzy drogę publiczną pomylili nie tylko z torem wyścigowym, co z grą komputerową. Od lipca o możliwościach tej policyjnej grupy przekonało się już ponad 4 tysięcy zmotoryzowanych. To z reguły bardzo szybka reakcja policjantów na drogową agresję.

Mundurowi z grupy "SPEED" kierowani są na akcje w miejsca gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego lub w miejsca organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych. W jej skład wchodzą również policjanci z wydziałów kryminalnych oraz zwalczających cyberprzestępczość. Do zadań zespołu będzie należy, m.in.: ujawnianie kierujących, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań na drodze. To nie tylko przekraczanie dopuszczalnej prędkości, ale i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie i inne niebezpieczne zachowania.