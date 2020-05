Koreańczyk jechał 211 km/h. W Polsce

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali na autostradzie A4 kierującego BMW, który rażąco naruszył przepisy.

Zdjęcie /Policja

Policjanci z wrocławskiej drogówki patrolując autostradę A4, zauważyli BMW poruszające się z prędkościami znacznie przekraczającymi dozwolone na tym odcinku. Pomiar przeprowadzony wideorejestratorem wykazał średnią prędkość ścigającego go radiowozu na poziomie 211 km/h. Było to w miejscu, gdzie prędkość została ograniczona do 110 km/h.



40-latek tłumaczył, że wydawało mu się, iż na terenie całej Unii Europejskiej na autostradach nie ma ograniczeń prędkości tak jak w Niemczech. Co było szczególnie kuriozalne w kontekście wspomnianych znaków, których nie mógł nie widzieć.



W związku z popełnionym wykroczeniem mężczyzna został ukarany najwyższym mandatem, jaki mogli w tym przypadku nałożyć mundurowi, w wysokości 500 złotych.