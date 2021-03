Kolejny wypadek autokaru na A4. W tym samym miejscu!

​ Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w wypadku autobusu, do którego doszło w niedzielę po godz. 23 na podkarpackim odcinku autostrady A4, w pobliżu Miejsca Obsługi Podróżnych Kaszyce. Pojazdem podróżowało w sumie 10 osób, wszystkie narodowości ukraińskiej.

Zdjęcie Do wypadku doszło w tym samym miejscu co dwa tygodniu temu /Darek Delmanowicz /PAP

Jak poinformował rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja, na miejscu wypadku pracuje w sumie 19 jednostek straży pożarnej, z powiatów m.in. jarosławskiego, rzeszowskiego i mieleckiego.

Wideo Autobus wypadł z jezdni na A4. Zginęła jedna osoba, są ranni

"Autokarem podróżowało 10 osób, w tym dwóch kierowców. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Jedna osoba zginęła na miejscu, cztery ranne osoby zostały zabrane do szpitali. Pięcioro podróżnych nie wymaga, jak na razie, hospitalizacji" - zaznaczył Betleja.



Dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA poinformował, że autobus uderzył w bariery na końcu pasa zjazdowego na MOP Kaszyce, a następnie przewrócił się do rowu.

Zdjęcie W wypadku jedna osoba poniosła śmierć / Darek Delmanowicz / PAP

W dokładnie tym samym miejscu doszło do wypadku autokaru na początku marca br. Wówczas przewrócił się ukraiński autobus, którym podróżowało 57 osób, pięć zginęło na miejscu.