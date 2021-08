Kolejny skok nad rondem. Na trzeźwo i z pasażerami!

Pojechał przez środek ronda na wprost. To już kolejny kierowca

Wszystko zaczęło się od słynnego "lotnika z Rąbienia", który zyskał sławę dzięki naprawdę dużej prędkości z jaką wjechał na rondo oraz kamerze monitoringu, która uchwyciła jego spektakularny, daleki i wysoki lot. Samochód zatrzymał się 64 metry od punktu startu tylko dlatego, że trafił w murowane garaże. Auto zostało rozbite, a kierowca ranny, z wraku uwalniali go strażacy.



Oprócz sławy "lotnik" poniósł też konsekwencje swojego wyczynu, okazało się bowiem, że latał po pijanemu - miał 1,4 promila. W efekcie został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, przez pięć lat nie usiądzie również za kierownicą.

Mimo tego, bohater z Rąbienia szybko znalazł naśladowców. W nowej Soli kierowca był trzeźwy, ale za to jechał autem bez przeglądu i, jak tłumaczył, przestały mu działać hamulce. Natomiast kierowca, którzy przeskoczył przez rondo Sybiraków Łodzi był już pijany - miał w organizmie 2 promile.



Serial trwa, a kolejny rozdział napisany został przez 29-letniego mieszkańca Rzeszowa, który jadąc remontowanym odcinkiem drogi krajowej nr 94 w Łańcucie, nie zauważył informacji o ruchu okrężnym. Jadący z dużą prędkością Volkswagen Passat uderzył w nasyp budowanego ronda i - klasycznie - przeleciał górą na drugą stronę, zatrzymując się dopiero kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem.



To wyczyn tym większy, że w samochodzie znajdowało się aż pięć osób, a wszyscy wiemy, że im większa masa, tym trudniej o dobrą odległość. Niestety, dwoje pasażerów nie trzymało się wystarczająco mocno i odniosło obrażenia.



Zdjęcie Passat po lądowaniu niemal nadawał się do jazdy /Policja

29-latek kierujący volkswagenem był trzeźwy. Mężczyzna twierdził, że nie zauważył ronda, ani mijanych wcześniej znaków informujących o ruchu okrężnym.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy świeżo upieczonemu kierowcy. Mieszkaniec Rzeszowa posiadał je od dwóch miesięcy.